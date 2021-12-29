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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

СБУ завершила расследование по крымским оккупантам. Аксенову и Поклонской грозит до 15 лет

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Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Фото: depositphotos.com

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины завершили расследование в отношении глав оккупационной администрации РФ в аннексированном Крыму. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Так называемые "председатель республики Крым", "председатель государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного украинского полуострова подозреваются в совершении ряда преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. А именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебное расследование установило, что в феврале – марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

"Кроме того, эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими", – говорится в сообщении.

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении восьми обвиняемых направлен в суд.

Как сообщили изданию "ГОРДОН" источники в правоохранительных органах, речь идет о следующих лицах:

  • Сергей Абисов – бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины;
  • Сергей Аксенов – бывший депутат Верховной Рады Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым";
  • Юрий Дойников – бывший депутат и глава Севастопольского городского совета;
  • Петр Зима – бывший начальник УСБ Украины в Севастополе;
  • Владимир Константинов – экс-глава Верховной Рады Крыма;
  • Виктор Мельниченко – бывший начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины;
  • Наталья Поклонская – бывший старший прокурор, бывший "прокурор республики Крым";
  • Рустам Темиргалиев – бывший депутат Верховной Рады Крыма.

Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых им особо тяжких преступлений, – лишение свободы на срок до 15 лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, Симферополь, Севастополь, Сергей Аксенов, оккупация, Владимир Константинов, Петр Зима, Рустам Темиргалиев, Наталья Поклонская, аннексия, Сергей Абисов
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