СБУ завершила расследование по крымским оккупантам. Аксенову и Поклонской грозит до 15 лет

Так называемые "председатель республики Крым", "председатель государственного совета республики Крым", бывший так называемый "прокурор республики Крым" и еще пять высокопоставленных должностных лиц временно оккупированного украинского полуострова подозреваются в совершении ряда преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. А именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебное расследование установило, что в феврале – марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

"Кроме того, эти лица способствовали представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими", – говорится в сообщении.

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении восьми обвиняемых направлен в суд.

Как сообщили изданию "ГОРДОН" источники в правоохранительных органах, речь идет о следующих лицах:

Сергей Абисов – бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины;

Сергей Аксенов – бывший депутат Верховной Рады Крыма, сейчас так называемый "председатель республики Крым";

Юрий Дойников – бывший депутат и глава Севастопольского городского совета;

Петр Зима – бывший начальник УСБ Украины в Севастополе;

Владимир Константинов – экс-глава Верховной Рады Крыма;

Виктор Мельниченко – бывший начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины;

Наталья Поклонская – бывший старший прокурор, бывший "прокурор республики Крым";

Рустам Темиргалиев – бывший депутат Верховной Рады Крыма.

Наказание, предусмотренное за совершение инкриминируемых им особо тяжких преступлений, – лишение свободы на срок до 15 лет.