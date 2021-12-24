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Хозяйственный суд Киевской области "подыграл" голосовавшему за аннексию Крыма депутату Госдумы РФ по делу о невыплате кредита банку – СМИ

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В материале "РБК-Украина" отмечается, что суд рассмотрел дело в течение одного месяца
В материале "РБК-Украина" отмечается, что суд рассмотрел дело в течение одного месяца
Фото: kievvlast.com.ua

Хозяйственный суд Киевской области способствовал отмыванию средств депутатом российской Госдумы Алексеем Лысяковым, утверждают авторы расследования, опубликованного 24 декабря агентством "РБК-Украина".

Дело касалось банкротства и судебных разбирательствах вокруг члена Совета Федерации (2002–2011) и депутата Госдумы РФ (2011–2016) бизнесмена Алексея Лысякова. Он, по данным агентства, является совладельцем и председателем совета директоров компании "Инфаприм" – крупнейшего в России производителя заменителей детских молочных смесей. Российский "Сити инвест банк", пытается отсудить долги по кредитам, которые брал "номинал" Лысякова Акбар Исмоилов, а сам Лысяков выступал по этим договорам поручителем. По данным "РБК-Украина", сумма подтвержденного судами долга составляет в 500 млн рублей ($6,8 млн без неустоек).

Лысяков предпринял ряд шагов, чтобы избежать выплаты долга, среди которых были фиктивный развод и алименты, долг матери и судебное разбирательство в украинском суде, утверждают авторы материала.

Несмотря на персональные санкции, введенные СНБО Украины против всех российских политиков, причастных к аннексии Крыма, экс-депутату, голосовавшему за это решение, удалось взять поручительство по обязательствам украинской компании "ФК "Лаборатория финансов" на сумму €10 млн. В дополнительном соглашении к договору было указано, что все споры стороны должны решать в Хозяйственном суде Киевской области. По мнению юристов, опрошенных "РБК-Украина", договор имеет все признаки фиктивности, а его главная цель – формирование искусственной задолженности. Косвенным доказательством этого журналисты называют тот факт, что до 2021 года обе стороны не проявляли никакого интереса друг к другу и активизировались лишь тогда, когда российский "Сити инвест банк" стал получать в судах решения в свою пользу.

"В 2021 году "Лаборатория финансов" начала подавать иски к Алексею Лысякову в тот самый Хозяйственный суд Киевской области. По странному стечению обстоятельств подача остановилась лишь тогда, когда автоматическая система распределила иск на председателя суда Павла Горбасенко", – пишут авторы статьи.

В материале отмечается, что суд рассмотрел дело в течение одного месяца, хотя обычно, если одна из сторон дела – иностранец, то из-за пересылок документов процесс затягивается от полугода до нескольких лет.

Также журналисты выяснили, что официальный представитель интересов Лысякова в Хозяйственном суде Киевской области адвокат Максим Пихотный через кипрский офшор является связанным лицом с компанией "Лаборатория финансов", которой и должен депутат.

Контекст:

Санкции против, в частности, членов Государственной думы РФ, поддержавших аннексию Крыма Россией в 2014 году, были введены в 2018 году решением СНБО Украины.

Теги: Россия, санкции, бизнес, долги, банкротство, расследование, кредиты, финансы, офшор, адвокат, алименты, иск
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