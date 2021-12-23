Верховный Суд вызывает Зеленского на заседание в деле по иску Порошенко – адвокат

"Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия", – говорится в повестке.
Судебное заседание запланировано на 28 февраля 2022 года на 15.00.
Иск, о котором идет речь в повестке, Порошенко подал 20 августа. Он касается интервью Зеленского каналу "1+1" от 24 июня, в котором президент комментировал так называемые пленки Медведчука, в частности закупку Украиной угля из ОРДЛО.
"Много разной было информации от СБУ, от разведки и просто много всего. Мы понимаем, как все происходило, мы понимаем, что с террористами и сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом или его людьми... Когда я говорю, что считаю, что, вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте я это говорю", – говорил в том интервью Зеленский.
Порошенко потребовал у суда признать противоправной бездеятельностью тот факт, что Зеленский не обнародовал информацию, подтверждающую причастность пятого президента к торговле с боевиками. Также Порошенко просил суд обязать Зеленского обнародовать эту информацию.
20 декабря стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО. Двумя месяцами ранее подозрение по этому же делу получил Медведчук.