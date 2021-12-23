Верховный Суд вызывает Зеленского на заседание в деле по иску Порошенко – адвокат

"Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия", – говорится в повестке.

Судебное заседание запланировано на 28 февраля 2022 года на 15.00.