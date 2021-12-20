Генпрокурору пришлось уйти во внеплановый отпуск, чтобы не подписывать подозрение Порошенко – адвокат

20 декабря стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО Фото: EPA

Новиков опубликовал фото подозрения на имя Порошенко. Политику вменяют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействие деятельности террористической организации).

"Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", – рассказал адвокат.

Он отметил, что, по версии следствия, Порошенко создал преступную группу и провел спецоперацию по срыву осенью 2014 года поставок угля из ЮАР.

"Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в ОРДЛО. Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе про то, что кто-то что-то сделал или сказал "по негласному указанию Порошенко", – пишет адвокат.

Новиков также отметил, что подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

"Единственный человек, чьи планы на отпуск действительно затронула эта история, – генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Ей пришлось срочно уйти во внеплановый отпуск сегодня утром, чтобы только не подписывать незаконное подозрение. Насколько можно судить, все эти выходные в руководстве Офиса генпрокурора спорили, кому достанется эта горящая в пальцах спичка. В итоге Венедиктова отбилась от этой обязанности и подписывать пришлось ее заму Симоненко", – сообщает адвокат.