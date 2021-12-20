Порошенко объявили подозрение в госизмене

О планах объявить подозрение Порошенко сообщали еще в начале декабря Фото: EPA

По словам Турчинова, властям было известно, что Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи со вселенским патриархом Варфоломеем, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни.

"И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называется немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", – рассказал Турчинов.

По его словам, подозрение экс-президенту Украины, которое якобы отказывалась подписывать генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подписал один из ее заместителей с "фамилией Симоненко". Вероятно, речь идет об Алексее Симоненко, который занимает должность заместителя генерального прокурора с 27 марта 2020 года.

Турчинов подчеркнул, что дело против Порошенко является "полностью сфабрикованным" и у власти не получится сломать оппозицию.

"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014–2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны", – объяснил Турчинов.

Информацию о подозрении также подтвердил адвокат Порошенко в комментарии Общественному.