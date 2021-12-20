Порошенко объявили подозрение в госизмене

По словам Турчинова, властям было известно, что Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи со вселенским патриархом Варфоломеем, а также с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни.
"И именно учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называется немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", – рассказал Турчинов.
По его словам, подозрение экс-президенту Украины, которое якобы отказывалась подписывать генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подписал один из ее заместителей с "фамилией Симоненко". Вероятно, речь идет об Алексее Симоненко, который занимает должность заместителя генерального прокурора с 27 марта 2020 года.
Турчинов подчеркнул, что дело против Порошенко является "полностью сфабрикованным" и у власти не получится сломать оппозицию.
"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014–2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны", – объяснил Турчинов.
Информацию о подозрении также подтвердил адвокат Порошенко в комментарии Общественному.
О возможности открытия нового производства против Порошенко в начале декабря заявлял бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак.
В рамках этого же дела 8 октября депутату партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".