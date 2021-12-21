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ПОЛИТИКА

В "Евросолидарности" в ответ на объявление Порошенко подозрения обвинили Зеленского в поставках угля из ОРДЛО

Не Порошенко (на фото), а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды долларов, отметили в "Евросолидарности"
Не Порошенко (на фото), а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды долларов, отметили в "Евросолидарности"
Фото: eurosolidarity.org

В партии "Европейская солидарность", в ответ на подозрение пятого президента Украины Петра Порошенко в госизмене и содействии деятельности террористическим организациям по делу о поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса, сообщили, что это глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном 20 декабря.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", – отметили в "Евросолидарности".

Среди прочего, политическая партия обвинила президента Украины в том, что "не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов".

В то же время в ЕС подтвердили, что Порошенко вернется в Украину "по своему собственному графику".

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили 20 декабря. Его адвокат Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте. 

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал руководитель центрального штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов. 

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. 

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию" в энергетике. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: Петр Порошенко, Украина, оппозиция, уголь, энергетика, Донбасс, террористы, госизмена, Владимир Зеленский, обвинение, подозрение, ОРДЛО, деятельность, Европейская солидарность, партия, ГБР
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