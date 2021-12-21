В "Евросолидарности" в ответ на объявление Порошенко подозрения обвинили Зеленского в поставках угля из ОРДЛО

Не Порошенко (на фото), а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды долларов, отметили в "Евросолидарности" Фото: eurosolidarity.org

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном 20 декабря.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", – отметили в "Евросолидарности".

Среди прочего, политическая партия обвинила президента Украины в том, что "не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов".

В то же время в ЕС подтвердили, что Порошенко вернется в Украину "по своему собственному графику".