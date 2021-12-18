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ПОЛИТИКА

Порошенко, которому Госбюро расследований не удалось вручить повестку о вызове, улетел из Украины

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Порошенко улетел на ранее запланированные встречи, утверждают в его политсиле
Порошенко улетел на ранее запланированные встречи, утверждают в его политсиле
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко покинул Украину. Об этом 17 декабря проинформировала в Facebook его политическая сила.

"Порошенко отбыл в предварительно запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/4765078970235666

Незадолго до этого СМИ распространили фотографию Порошенко в аэропорту Борисполь, ее опубликовал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

В частности, издание "Вести" в Telegram обратило внимание, что пятый президент отправился в аэропорт после того, как представителям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить ему повестку на вызов по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

Сейчас в Facebook Мережко фото с Порошенко недоступно.

Позже "Европейская солидарность" заявила, что "вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции".

"Заказчиком является лично [президент] Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов. В этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР", – считают в политсиле.

В "Европейской солидарности" заявили, что "угольное дело" политически мотивированное и необоснованное.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/4765174983559398

Контекст:

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Порошенко был президентом в 2014-2019 годы. После того, как он ушел с должности главы государства, он стал фигурантом ряда уголовных производств.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24-х из них. 11 сентября адвокат пятого президента Игорь Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Теги: Петр Порошенко, Турция, оппозиция, Борисполь, аэропорт, следствие, ОРДЛО, уголовное производство, Европейская солидарность, Александр Мережко, ГБР, нардеп
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