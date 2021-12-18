Порошенко, которому Госбюро расследований не удалось вручить повестку о вызове, улетел из Украины

Порошенко улетел на ранее запланированные встречи, утверждают в его политсиле Фото: ЕРА

"Порошенко отбыл в предварительно запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции", – говорится в сообщении.

Незадолго до этого СМИ распространили фотографию Порошенко в аэропорту Борисполь, ее опубликовал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

В частности, издание "Вести" в Telegram обратило внимание, что пятый президент отправился в аэропорт после того, как представителям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить ему повестку на вызов по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

Сейчас в Facebook Мережко фото с Порошенко недоступно.

Позже "Европейская солидарность" заявила, что "вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции".

"Заказчиком является лично [президент] Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов. В этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР", – считают в политсиле.

В "Европейской солидарности" заявили, что "угольное дело" политически мотивированное и необоснованное.