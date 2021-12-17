Социологи назвали деятелей, которые больше всего запомнились украинцам в 2021 году. В списке Зеленский, Порошенко и Гордон

Зеленский запомнился украинцам больше всех украинских политиков и общественных деятелей Фото: president.gov.ua

Глава государства запомнился 32% опрошенных.

В тройке лидеров также нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (12%) и пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (7%).

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 6%, а также нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук – 5%.

Помимо этого, украинцам в уходящем году запомнились бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон – у них по 4%.

В то же время 22% респондентов утверждают, что им никто не запомнился.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.