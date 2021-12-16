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"Они взлетели". Богдан заявил, что Зеленский и его окружение "не слышат, что реально происходит внизу"

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Богдан: Берите их и объясняйте, какие цены на коммуналку, что говорят на работе, какая себестоимость продукции
Богдан: Берите их и объясняйте, какие цены на коммуналку, что говорят на работе, какая себестоимость продукции
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что президент Владимир Зеленский и его окружение "не слышат, что происходит внизу".

"Проблема в том, что ни он [Зеленский], ни депутаты "Слуги народа", ни министры не слышат, что реально происходит внизу. Они взлетели. Вот у меня обращение ко всем, кто может это услышать: берите их и объясняйте им, какие цены на коммуналку, что говорят на работе, какая себестоимость продукции, почему не работает то или не работает это", – заявил Богдан.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Богдан
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