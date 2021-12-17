Герасимов последовал примеру Порошенко и ворвался в эфир телеканала "Рада". Видео

"Народный депутат от ЕС Артур Герасимов включил "режим Порошенко" и тоже ворвался в эфир телеканала "Рада". Но журналисты, помня о вчерашнем визите “гетмана”, эфир оперативно выключили", – говорится в сообщении.
Из видео непонятно, что именно рассказывает телеведущим Герасимов, активно жестикулируя.
Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.
3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании такого медиахолдинга, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".
15 декабря Стефанчук сообщил в Twitter об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.
СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.
16 декабря пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прервал прямой эфир телеканала "Рада", студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам, вне системы ProZorro.
16 декабря лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко заявила, что лидеры фракций ВР и спикер Руслан Стефанчук приняли решение вернуть телеканал "Рада" после первого дня работы в обновленном виде в старый формат.