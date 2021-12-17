Герасимов последовал примеру Порошенко и ворвался в эфир телеканала "Рада". Видео

"Народный депутат от ЕС Артур Герасимов включил "режим Порошенко" и тоже ворвался в эфир телеканала "Рада". Но журналисты, помня о вчерашнем визите “гетмана”, эфир оперативно выключили", – говорится в сообщении.

Из видео непонятно, что именно рассказывает телеведущим Герасимов, активно жестикулируя.