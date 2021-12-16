ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На телеканал "Рада" дополнительно выделят 17 млн грн – Гончаренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Парламент утвердил решение Кабмина выделить 17 млн грн на телеканал "Рада"
Парламент утвердил решение Кабмина выделить 17 млн грн на телеканал "Рада"
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил решение Кабинета Министров дополнительно выделить 17 млн грн на парламентский телеканал "Рада". Об этом 16 декабря в своем Telegram-канале написал депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"На телеканал "Рада" дополнительно выделяют 17 млн грн! Вчера бюджетный комитет при рассмотрении дополнительных вопросов утвердил это решение. Примечательно, что на Кабмине [на заседаниираспоряжение не озвучивалось", – написал Гончаренко.

Согласно данным депутата,  средства планируют потратить на:
- оплату услуг цифрового вещания (686,2 тыс. грн);
- новые офисные компьютеры и телевизоры (143,9 тыс. грн + 30 тыс. грн);
- годовые премии для 75 работников (840,5 тыс. грн);
- начисление 22% на премию (184,91 тыс. грн);
- создание телевизионных аналитических, информационных программ и ток-шоу (9 024,7 тыс. грн);
- дизайн студии (5 990,1 тыс. грн).

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15  декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

16 декабря пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прервал прямой эфир телеканала "Рада", студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам, вне системы ProZorro.

Теги: Верховная Рада, бюджет, депутаты, Алексей Гончаренко, парламент, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (165034)
2
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (164721)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (83956)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (52302)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (46366)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в ролике показала голый пах вблизи (43583)
7
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (39051)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38936)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS