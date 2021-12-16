На телеканал "Рада" дополнительно выделят 17 млн грн – Гончаренко

"На телеканал "Рада" дополнительно выделяют 17 млн грн! Вчера бюджетный комитет при рассмотрении дополнительных вопросов утвердил это решение. Примечательно, что на Кабмине [на заседании] распоряжение не озвучивалось", – написал Гончаренко.



Согласно данным депутата, средства планируют потратить на:

- оплату услуг цифрового вещания (686,2 тыс. грн);

- новые офисные компьютеры и телевизоры (143,9 тыс. грн + 30 тыс. грн);

- годовые премии для 75 работников (840,5 тыс. грн);

- начисление 22% на премию (184,91 тыс. грн);

- создание телевизионных аналитических, информационных программ и ток-шоу (9 024,7 тыс. грн);

- дизайн студии (5 990,1 тыс. грн).

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

16 декабря пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прервал прямой эфир телеканала "Рада", студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам, вне системы ProZorro.