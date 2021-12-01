Команда Зеленского хочет создать медиахолдинг из телеканалов "Дом", "Рада" и "24 канал" – СМИ

По данным издания, целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа".

"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов. Для этого планируют привлекать продакшн со стороны", – сказал один из собеседников "Телеграфа".

У телеканала "Дом" для серьезного охвата зрителей не хватает покрытия – он транслируется преимущественно на оккупированные территории.

Другой собеседник отметил, что консультирует власти по данному вопросу медиа-менеджер Алексей Семенов, который создавал телеканалы NewsOne, "112 Украина" и "Прямий".

По данным издания, "24 канал", который связывают с мэром Львова Андреем Садовым, в такой холдинг может войти неформально.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил "Телеграфу", что телеканал "Рада" "действительно ждет масштабная реорганизация", и этим занимается первый вице-спикер парламента, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Происходящее издание связывает с декларируемой Зеленским борьбой с олигархами.