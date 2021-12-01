ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Команда Зеленского хочет создать медиахолдинг из телеканалов "Дом", "Рада" и "24 канал" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал". Об этом со ссылкой на источники среди народных депутатов проинформировал 30 ноября "Телеграф".

По данным издания, целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа".

"По задумке команды президента, телеканал "Рада" должен стать полноценным новостным телеканалом, по типу закрытых NewsOne и "112 Украина". В несессионные недели там планируют делать ток-шоу, включения и полноценное вещание, как у других каналов. Для этого планируют привлекать продакшн со стороны", – сказал один из собеседников "Телеграфа".

У телеканала "Дом" для серьезного охвата зрителей не хватает покрытия – он транслируется преимущественно на оккупированные территории.

Другой собеседник отметил, что консультирует власти по данному вопросу медиа-менеджер Алексей Семенов, который создавал телеканалы NewsOne, "112 Украина" и "Прямий".

По данным издания, "24 канал", который связывают с мэром Львова Андреем Садовым, в такой холдинг может войти неформально.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил "Телеграфу", что телеканал "Рада" "действительно ждет масштабная реорганизация", и этим занимается первый вице-спикер парламента, бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Происходящее издание связывает с декларируемой Зеленским борьбой с олигархами.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

В последние дни обострились отношения Зеленского с богатейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд. В частности, на телеканалы Ахметова перестали ходить представители власти, обвинив каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху".

Теги: Верховная Рада, СМИ, медиахолдинг, Владимир Зеленский, ток-шоу, президент, Алексей Семенов, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, телеканал Дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
  Трамп обвинил жену принца Гарри в неуважении к королевской семье Великобритании
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
"Класс, вообще секси", "Естественно красивая". Полуголая Брежнева позировала с открытым ртом
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
  Горбунов рассказал, почему не выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". Потап озадачил сеть танцем с женщиной
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Сказочно красива. Куда все пропало?" Волочкова удивила сеть своими архивными снимками
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
"Ну ни хрена себе Playboy пошел". Чехова оголилась полностью
Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино
Семья Гуччи возмутилась фильмом "Дом Gucci" с Леди Гагой и Аль Пачино
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Низкий поклон". 67-летний Серов после месяца в больнице впервые обратился к поклонникам
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (464942)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (225501)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (166890)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (106121)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (74015)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (67953)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (52270)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (40372)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS