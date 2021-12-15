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На обновленном телеканале "Рада" будет работать замешанный в секс-скандале политтехнолог Петров - СМИ

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Петрова обвиняли в организации секс-скандала з участием полицейского и его жены, которая работала в ГБР
Петрова обвиняли в организации секс-скандала з участием полицейского и его жены, которая работала в ГБР
Фото: Владимир Петров / Facebook

На переформатированном государственном телеканале "Рада" будет работать Владимир Петров, замешанный в секс-скандале с якобы участием заместителя председателя отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко. Об этом 14 декабря сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Петров подозревается по нескольким статьям: вмешательство в деятельность правоохранителей, заведомо ложное сообщение о преступлении, нарушении неприкосновенности жилья и тайны переписки. Расследование сейчас завершено, но до сих пор не направлено в суд, пишет издание.

По версии следствия, Петров был организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны Варченко. Жена Варченко на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР, отмечает "Украинская правда".

Сам политтехнолог свою вину тогда не признал.

Главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина опубликовала в своем Telegram-канале презентационный ролик обновленного канала "Рада", где среди других фигурирует Петров.

Впоследствии на официальной странице телеканала в Facebook обнародовали заявление о том, что "Рада" не имеет отношения к распространяемому видео, а "сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик".

По данным издания "Детектор медиа", на переформатированном телеканале будут работать блогер Сергей Иванов и экс-ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артем Бибик.

Как сообщает LB.ua, к команде "Рады" присоединятся также бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание. 

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

Петров – политтехнолог, блогер, телеведущий. Основатель продакшн-студии Lumpen production и телеканала "Исландия".

На выборах президента 2010 года он работал в пиар-команде Яценюка. "Украинская правда" напомнила, что тогда Петров вел блог в "Живом журнале" под ником lumpen, а одновременно занимался ЖЖ Яценюка arseniy2010. В августе 2009 года произошел скандал, когда Петров не перелогинился и от имени аккаунта arseniy2010 написал одному из пользователей: "Подхожу я к твоей маме и ссу ей в рот".

В дальнейшем, как отметило движение "Чесно", Петров, вероятно, принимал участие в дискредитации ряда политиков, в том числе Арсения Яценюка, Алексея Гончаренко, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича, Сергея Терехина, Виктора Уколова, Олега Ляшко и других.

Теги: секс-скандал, Сергей Иванов, расследование, Соня Кошкина, ZIK, Украинская правда, Владимир Петров, ведущий
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