На обновленном телеканале "Рада" будет работать замешанный в секс-скандале политтехнолог Петров - СМИ

Петрова обвиняли в организации секс-скандала з участием полицейского и его жены, которая работала в ГБР Фото: Владимир Петров / Facebook

Петров подозревается по нескольким статьям: вмешательство в деятельность правоохранителей, заведомо ложное сообщение о преступлении, нарушении неприкосновенности жилья и тайны переписки. Расследование сейчас завершено, но до сих пор не направлено в суд, пишет издание.

По версии следствия, Петров был организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны Варченко. Жена Варченко на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР, отмечает "Украинская правда".

Сам политтехнолог свою вину тогда не признал.

Главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина опубликовала в своем Telegram-канале презентационный ролик обновленного канала "Рада", где среди других фигурирует Петров.

Впоследствии на официальной странице телеканала в Facebook обнародовали заявление о том, что "Рада" не имеет отношения к распространяемому видео, а "сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик".

По данным издания "Детектор медиа", на переформатированном телеканале будут работать блогер Сергей Иванов и экс-ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артем Бибик.

Как сообщает LB.ua, к команде "Рады" присоединятся также бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.