"Мы фантастикой не занимаемся". Корниенко опроверг создание "медиахолдинга Зеленского"

"Как вы себе представляете юридически в один холдинг оформить государственный телеканал, регулируемый отдельным законом об иновещании, канал "Рада", регулируемый регламентом Верховной Рады и разными внутренними документами, полностью коммерческий "24 канал", другое государственное предприятие "Голос Украины" и "Урядовый курьер"? Мы научной фантастикой не занимаемся", – подчеркнул Корниенко.
О том, что команда Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", сообщил 30 ноября "Телеграф". По данным издания, целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа".