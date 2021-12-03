"Мы фантастикой не занимаемся". Корниенко опроверг создание "медиахолдинга Зеленского"

"Как вы себе представляете юридически в один холдинг оформить государственный телеканал, регулируемый отдельным законом об иновещании, канал "Рада", регулируемый регламентом Верховной Рады и разными внутренними документами, полностью коммерческий "24 канал", другое государственное предприятие "Голос Украины" и "Урядовый курьер"? Мы научной фантастикой не занимаемся", – подчеркнул Корниенко.

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Видео: LBTV / YouTube