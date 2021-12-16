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"Сейчас незаконно израсходованы средства налогоплательщиков, в том числе и мои". Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада". Видео

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Cредства на обновление "Рады" были израсходованы вне системы ProZorro, заявил Порошенко
Cредства на обновление "Рады" были израсходованы вне системы ProZorro, заявил Порошенко
Скриншот: LBTV / You Tube

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прервал прямой эфир обновленного государственного телеканала "Рада", студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам. Видео инцидента 16 декабря опубликовало издание LB.ua.

В то время, когда Порошенко предстал перед камерами, в студии брали интервью у главы налогового комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Он пытался перебить пятого президента.

Порошенко обратился к телезрителям с заявлением о том, что средства на обновление "Рады" были израсходованы вне системы ProZorro.

"Я бы очень хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков, в том числе и мои. У нас этих средств не было в бюджете Верховной Рады. Эти средства были потрачены без системы ProZorro. Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указания Офиса президента мешают работе народных депутатов. И я хочу точно подчеркнуть, что мы это так не оставим", – сказал Порошенко.

После этого он покинул студию.

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube
Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15  декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, коррупция, депутаты, медиахолдинг, парламент, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Европейская солидарность, нардеп
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