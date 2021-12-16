"Сейчас незаконно израсходованы средства налогоплательщиков, в том числе и мои". Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада". Видео

В то время, когда Порошенко предстал перед камерами, в студии брали интервью у главы налогового комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Он пытался перебить пятого президента.

Порошенко обратился к телезрителям с заявлением о том, что средства на обновление "Рады" были израсходованы вне системы ProZorro.

"Я бы очень хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали – сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков, в том числе и мои. У нас этих средств не было в бюджете Верховной Рады. Эти средства были потрачены без системы ProZorro. Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указания Офиса президента мешают работе народных депутатов. И я хочу точно подчеркнуть, что мы это так не оставим", – сказал Порошенко.

После этого он покинул студию.

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Видео: LBTV / YouTube