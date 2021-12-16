Тимошенко заявила, что канал "Рада" вернется в старый формат. Арахамия сказал, что "договорились договариваться"

"Рада" должна вернуться в специальный формат работы только с прямыми трансляциями, без комментариев, сказала Тимошенко Фото: ba.org.ua

"Канал "Рада" – это канал, который должен выполнять единственную функцию – в прямом эфире доносить прямые трансляции заседания ВР, комитетов, брифинги депутатов и глав фракций. Канал "Рада" никогда не был пропагандистским, его никогда не использовали для того, чтобы власти на канале "Рада" своей пропагандой вводили людей в заблуждение, поэтому сейчас на согласительном совете, где были лидеры фракций, принято решение вернуться к тому формату трансляций, который на самом деле давал возможность высказаться всем фракциям, всем депутатам, вернуться в специальный формат работы только с прямыми трансляциями, без комментариев", – сказала Тимошенко.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заседание согласительного совета относительно формата телеканала "Рада", сказал в комментарии LB.ua, что депутаты "договорились договариваться".

В то же время он отметил необходимость модернизации канала.

"Я не хочу вмешиваться в этот процесс, но хочу, чтобы мы концептуально договорились: нам не нужен телеканал, который никто не смотрит. При квотировании, балансе, равных возможностях нужно сделать этот формат модернизированным, чтобы это было в HD, чтобы были интересные программы, ведущие, чтобы больше людей смотрели, потому что если мы народные депутаты и хотим, чтобы как можно больше телезрителей видели результаты нашей работы, это органический интерес каждого депутата", – заявил Арахамия.