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Госбюро расследований попыталось вручить Порошенко повестку, он уехал. Видео

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Порошенко уже комментировал свою возможную причастность к поставкам угля
Порошенко уже комментировал свою возможную причастность к поставкам угля
Фото: ЕРА

Следователям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить повестку на вызов бывшему президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Об этом бюро проинформировало 17 декабря.

В ГБР объяснили, что вызов касается уголовного производства о поставках угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР поблизости от Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

В ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций" заявили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенных законодательством".

В ведомстве отметили, что один нардеп уже получил подозрение по этому делу.

ГБР опубликовало видео попытки вручения. В ролике зафиксировано, как Порошенко сел в машину, после чего голос, похожий на его, сказал: "Поехали!"

В "Европейской солидарности" в комментарии LIGA.net заявили, что "угольное дело" – фейк и ложь, сфабрикованные против Порошенко "под постоянным незаконным давлением" президента Владимира Зеленского.

"У Порошенко отмечают, что действия против пятого президента и "Евросолидарности" – это технология отвлечения внимания от неудач действующей власти", – пишет агентство.

Контекст:

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

видео

Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Теги: уголь, энергетика, следствие, правоохранители, ОРДЛО, уголовное производство, следователь, Европейская солидарность, ГБР
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