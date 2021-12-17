Госбюро расследований попыталось вручить Порошенко повестку, он уехал. Видео

Порошенко уже комментировал свою возможную причастность к поставкам угля Фото: ЕРА

В ГБР объяснили, что вызов касается уголовного производства о поставках угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР поблизости от Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

В ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций" заявили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенных законодательством".

В ведомстве отметили, что один нардеп уже получил подозрение по этому делу.

ГБР опубликовало видео попытки вручения. В ролике зафиксировано, как Порошенко сел в машину, после чего голос, похожий на его, сказал: "Поехали!"

В "Европейской солидарности" в комментарии LIGA.net заявили, что "угольное дело" – фейк и ложь, сфабрикованные против Порошенко "под постоянным незаконным давлением" президента Владимира Зеленского.

"У Порошенко отмечают, что действия против пятого президента и "Евросолидарности" – это технология отвлечения внимания от неудач действующей власти", – пишет агентство.