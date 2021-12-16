В 2014 году Порошенко просил Зеленского войти в список его партии на выборы в Раду – Луценко

"Порошенко попросил его привести в день голосования списков в Верховную Раду. Потому что он очень хотел его ввести в первую пятерку. [...] У нас с утра съезд. Но еще за час до этого Зеленский является в Администрацию Президента Порошенко", – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, у пятого президента Украины "такая манера: когда у него тяжелый разговор, он приглашает кого-то третьего, кто знаком с этим человеком".

"В этом случае, соответственно, [пригласил] меня. Мы заходим в кабинет президента. Порошенко заканчивает разговор по телефону. Я еще запомнил. Там в кабинете было несколько картин, одна из которых – моя любимая времен [беглого экс-президента Виктора] Януковича – нарисованные Карпаты и внизу написано: "Карпаты. Донбасс". [...] И вот я показываю эту картину Зеленскому, мы посмеялись. Петр же заведен на своем: "Вам здесь смешно, а нам страну надо спасать, Володя, надо всем вместе", – вспомнил Луценко.

Он отметил, что Зеленский "как-то так отбивался".

"Говорит: "Юрий Витальевич, спасите меня, я туда не хочу". В принципе, абсолютно ясно, что он не мог там быть. Ему предложили, он отказался", – объяснил Луценко.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года в первую пятерку "Блока Петра Порошенко "Солидарность" вошли Виталий Кличко, Юрий Луценко, Ольга Богомолец, Владимир Гройсман и Мустафа Джемилев. Партия получила 21,82% голосов.