ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В 2014 году Порошенко просил Зеленского войти в список его партии на выборы в Раду – Луценко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко и Зеленский были конкурентами на выборах президента
Порошенко и Зеленский были конкурентами на выборах президента
Фото: ЕРА

Перед внеочередными выборами в Верховную Раду в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко предлагал на тот момент шоумену, ныне президенту Владимиру Зеленскому войти в первую пятерку его партийного списка. Об этом бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, опубликованном 14 декабря.

"Порошенко попросил его привести в день голосования списков в Верховную Раду. Потому что он очень хотел его ввести в первую пятерку. [...] У нас с утра съезд. Но еще за час до этого Зеленский является в Администрацию Президента Порошенко", – сказал он.

По словам экс-генпрокурора, у пятого президента Украины "такая манера: когда у него тяжелый разговор, он приглашает кого-то третьего, кто знаком с этим человеком".

"В этом случае, соответственно, [пригласил] меня. Мы заходим в кабинет президента. Порошенко заканчивает разговор по телефону. Я еще запомнил. Там в кабинете было несколько картин, одна из которых – моя любимая времен [беглого экс-президента Виктора] Януковича – нарисованные Карпаты и внизу написано: "Карпаты. Донбасс". [...] И вот я показываю эту картину Зеленскому, мы посмеялись. Петр же заведен на своем: "Вам здесь смешно, а нам страну надо спасать, Володя, надо всем вместе", – вспомнил Луценко.

Он отметил, что Зеленский "как-то так отбивался".

"Говорит: "Юрий Витальевич, спасите меня, я туда не хочу". В принципе, абсолютно ясно, что он не мог там быть. Ему предложили, он отказался", – объяснил Луценко.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года в первую пятерку "Блока Петра Порошенко "Солидарность" вошли Виталий Кличко, Юрий Луценко, Ольга Богомолец, Владимир Гройсман и Мустафа Джемилев. Партия получила 21,82% голосов.

Контекст:

В 2019 году Порошенко и Зеленский стали конкурентами в борьбе за должность президента Украины. Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

Теги: Верховная Рада, Юрий Луценко, Петр Порошенко, выборы, Владимир Зеленский, картина, президент, съезд, партия, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа
"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа
Виктор Павлик позировал вместе с сыновьями и внуком – 37-летним Александром, шестимесячным Михаилом и 11-летним Давидом
Виктор Павлик позировал вместе с сыновьями и внуком – 37-летним Александром, шестимесячным Михаилом и 11-летним Давидом
"Сладенькая". Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде
"Сладенькая". Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде
  "Тихо". Вера Брежнева снялась обнаженной в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе. Видео
  "Тихо". Вера Брежнева снялась обнаженной в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе. Видео
"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой
"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой
"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом
"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube G
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (149483)
2
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (129664)
3
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (126475)
4
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (82754)
5
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (43438)
6
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (42428)
7
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в ролике показала голый пах вблизи (41523)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38594)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS