Адвокат спрогнозировал, когда Порошенко вернется в Украину

"Он уже объявил и мы объявили от его имени, что он намерен вернуться, но, очевидно, не таким образом и не в такие даты, в которые настаивают люди, которые сегодня пытались ему безосновательно объявить подозрение. Он вернется, когда у него закончится отпуск. Люди, которые в Государственном бюро расследований и в Офисе генпрокурора отвечают за все эти многочисленные так называемые дела Порошенко, – они уже второй или третий год расследуют так называемое мальдивское дело и пытаются выяснить, не нарушали ли пограничники закон, когда оформляли паспорт Порошенко, когда он уезжал в отпуск в начале 2018 года. Они знают, что парламентские каникулы – это единственное время, когда у Порошенко есть возможность со своей семьей провести время, и что он нормально возвращается за три-четыре дня до начала новой сессии [парламента]. Сессия начинается 17 января – ну, до этого он наверняка вернется", – сказал Новиков.
Журналистка отметила, что в 2022 году первая пленарная неделя Верховной Рады начнется 24 января.
"Выходит, что Петр Алексеевич приблизительно после 15 числа вернется в Украину?" – предположила она.
"Нет, я таких обещаний не даю. Он наверняка вернется и наверняка вернется вскоре. Мы, конечно, сообщим, когда он вернется. Если ГБР или ГПУ хочет его встретить с цветами или оркестром – пожалуйста", – ответил Новиков.
Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили сегодня. Адвокат пятого президента Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом – в тот же день – улетел из Украины.
Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.
8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.
В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".