Адвокат спрогнозировал, когда Порошенко вернется в Украину

"Он уже объявил и мы объявили от его имени, что он намерен вернуться, но, очевидно, не таким образом и не в такие даты, в которые настаивают люди, которые сегодня пытались ему безосновательно объявить подозрение. Он вернется, когда у него закончится отпуск. Люди, которые в Государственном бюро расследований и в Офисе генпрокурора отвечают за все эти многочисленные так называемые дела Порошенко, – они уже второй или третий год расследуют так называемое мальдивское дело и пытаются выяснить, не нарушали ли пограничники закон, когда оформляли паспорт Порошенко, когда он уезжал в отпуск в начале 2018 года. Они знают, что парламентские каникулы – это единственное время, когда у Порошенко есть возможность со своей семьей провести время, и что он нормально возвращается за три-четыре дня до начала новой сессии [парламента]. Сессия начинается 17 января – ну, до этого он наверняка вернется", – сказал Новиков.

Журналистка отметила, что в 2022 году первая пленарная неделя Верховной Рады начнется 24 января.

"Выходит, что Петр Алексеевич приблизительно после 15 числа вернется в Украину?" – предположила она.

"Нет, я таких обещаний не даю. Он наверняка вернется и наверняка вернется вскоре. Мы, конечно, сообщим, когда он вернется. Если ГБР или ГПУ хочет его встретить с цветами или оркестром – пожалуйста", – ответил Новиков.