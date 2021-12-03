Рада изменила календарный план – в январе соберется на одну пленарную неделю

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за проект постановления проголосовали 276 нардепов.
Оно предусматривает, что парламентарии будут работать с избирателями в период с 10 по 14 января. 4–6 января нардепы намерены работать в комитетах.
Рада соберется лишь на одну пленарную неделю – с 17 по 21 января.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. На последних парламентских выборах "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.
Обычно Рада работает в пленарном режиме неделю через неделю работы в округах или комитетах, то есть по две недели в месяц проводит в зале заседаний.