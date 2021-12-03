Рада изменила календарный план – в январе соберется на одну пленарную неделю

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за проект постановления проголосовали 276 нардепов.

Оно предусматривает, что парламентарии будут работать с избирателями в период с 10 по 14 января. 4–6 января нардепы намерены работать в комитетах.

Рада соберется лишь на одну пленарную неделю – с 17 по 21 января.