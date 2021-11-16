Корниенко: К предложениям "давайте еще неделю поработаем" депутаты относятся с опаской

Корниенко отметил, что депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания Фото: depositphotos.com

Он пояснил, что сейчас в его сферу ответственности, в том числе перед президентом, входит "прохождение законов, что происходит в зале, почему срываются те или иные вещи".

"Срываются очень часто просто из-за недокоммуникации. Хорошо, если сейчас в связи с COVID-19 в зале заседаний присутствуют 210–215 депутатов монобольшинства, то есть мы сами даже при всем желании не можем дать необходимый минимум 226 голосов... Опять же, депутаты часто не досиживают до конца пленарного заседания", – сказал Корниенко.

Также он признал, что иногда фракция "Слуга народа" "не до конца коммуницирует какие-то вещи" с партнерами – в первую очередь с депутатскими группами.

"Иногда что-то не получается из-за личных планов депутатов. Например, наша политика, которую сейчас активно пытается внедрить [первый замглавы фракции "Слуга народа" Андрей] Мотовиловец по продлению пленарных заседаний, проведению внеочередных заседаний, изменению плана работы, не сильно пользуется популярностью среди коллег. К предложениям "давайте еще неделю поработаем", "еще день посидим" депутаты относятся с опаской. Ведь они заранее планировали какие-то заграничные поездки, встречи с избирателями в округах, и понятно, что менять график за две недели до запланированного очень тяжело", – отметил Корниенко.