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Корниенко рассказал, как часто и о чем общается с президентом

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Корниенко о Зеленском: Мы и в рамках партии часто виделись, но там были вопросы: "Куда там пьяный депутат опять поехал?"
Корниенко о Зеленском: Мы и в рамках партии часто виделись, но там были вопросы: "Куда там пьяный депутат опять поехал?"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно звонит первому вице-спикеру Верховной Рады Александру Корниенко, они участвуют в совместных совещаниях. Об этом Корниенко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос, часто ли он общается с президентом, Корниенко ответил утвердительно.

"Звонит, у нас совещания несколько раз в неделю. Да, общаемся, коммуницируем. Мы, в принципе, и в рамках партии часто виделись, но там были другие вопросы, например: "Куда там пьяный депутат опять поехал?" – рассказал Корниенко.

Он уточнил, что если речь шла о народных депутатах, то на такие вопросы отвечал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"А за депутатов местных советов, за их не всегда достойное поведение (они ведь тоже за руль в нетрезвом виде садятся) отвечал я", – пояснил Корниенко.

Сейчас же, по его словам, он говорит с президентом о прохождении законов, о том, что происходит в сессионном зале, "почему срываются те или иные вещи".

Контекст:

Корниенко занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады с 19 октября, до того он возглавлял партию "Слуга народа" и был заместителем главы парламентской фракции этой политсилы.

8 ноября он сообщил о решении сложить полномочия главы партии "Слуга народа". 15 ноября главой партии на съезде политсилы избрали нардепа Елену Шуляк.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, Владимир Зеленский, парламент, Слуга народа, Александр Корниенко, партия, Давид Арахамия
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