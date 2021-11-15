Корниенко рассказал, как часто и о чем общается с президентом

Корниенко о Зеленском: Мы и в рамках партии часто виделись, но там были вопросы: "Куда там пьяный депутат опять поехал?" Фото: president.gov.ua

На вопрос, часто ли он общается с президентом, Корниенко ответил утвердительно.

"Звонит, у нас совещания несколько раз в неделю. Да, общаемся, коммуницируем. Мы, в принципе, и в рамках партии часто виделись, но там были другие вопросы, например: "Куда там пьяный депутат опять поехал?" – рассказал Корниенко.

Он уточнил, что если речь шла о народных депутатах, то на такие вопросы отвечал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"А за депутатов местных советов, за их не всегда достойное поведение (они ведь тоже за руль в нетрезвом виде садятся) отвечал я", – пояснил Корниенко.

Сейчас же, по его словам, он говорит с президентом о прохождении законов, о том, что происходит в сессионном зале, "почему срываются те или иные вещи".