Верховная Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО

За принятие документа в первом чтении проголосовали 314 народных депутатов, в целом – 317.

Законопроект пролонгирует на год – до 31 декабря 2022 года включительно – действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа") отметил, что этот закон является базой переговорного процесса по разрешению конфликта на Донбассе.

"Мы должны принять это решение для того, чтобы переговорный процесс, который проходит в трехсторонней контактной группе... на уровне нормандского формата, был продолжен", – сказал он.

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин отметил, что продлеваемый закон, возможно, несовершенен, к нему есть обоснованные претензии.

"Но он, в частности, является залогом взаимодействия наших дипломатов, наших переговорщиков с международными партнерами. Он является основой и одним из ключевых элементов их поддержки", – подчеркнул нардеп.