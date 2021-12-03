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Рада может рассмотреть законопроект о множественном гражданстве на следующей неделе – Корниенко

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Корниенко: В первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попробовать проголосовать
Корниенко: В первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попробовать проголосовать
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект о множественном гражданстве для украинцев, а также пакет проектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил 3 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"В том пакете, который подал президент, нет изменений в Конституцию. Мы будем эти законопроекты рассматривать... Будет над чем поработать уже начиная со следующей пленарной недели, потому что можно эти законопроекты включать в повестку дня сессии и проводить, например, комитет. В первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попробовать проголосовать", – сказал Корниенко.  

Согласно повестке дня парламента, последняя рабочая неделя Рады пройдет в период с 17-го по 21 декабря. 

Контекст:

Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4  Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства после получения гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и СБУ проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта Зеленский ввел решение СНБО в действие.

1 декабря во время выступления на заседании парламента Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

2 декабря стало известно, что законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, гражданство, Александр Корниенко
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