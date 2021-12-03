Рада может рассмотреть законопроект о множественном гражданстве на следующей неделе – Корниенко

Корниенко: В первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попробовать проголосовать Фото: sluga-narodu.com

Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил 3 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"В том пакете, который подал президент, нет изменений в Конституцию. Мы будем эти законопроекты рассматривать... Будет над чем поработать уже начиная со следующей пленарной недели, потому что можно эти законопроекты включать в повестку дня сессии и проводить, например, комитет. В первом чтении в последнюю неделю рабочую можно попробовать проголосовать", – сказал Корниенко.

Согласно повестке дня парламента, последняя рабочая неделя Рады пройдет в период с 17-го по 21 декабря.