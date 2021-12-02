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ОБЩЕСТВО

Почти половина граждан не поддерживают введения в Украине множественного гражданства – опрос

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Часть опрошенных считают, что дополнительное гражданство следует предоставлять только жителям ЕС и стран НАТО
Часть опрошенных считают, что дополнительное гражданство следует предоставлять только жителям ЕС и стран НАТО
Фото: ЕРА

48% украинцев против двойного или множественного гражданства. Об этом свидетельствует опубликованное 2 декабря исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии.

В то же время 23,8% респондентов считают, что больше одного гражданства следует ввести в Украине для жителей всех стран без исключения.

11% поддерживают введение двойного или множественного гражданства, но при условии, что украинские паспорта будут получать только жители стран НАТО и Европейского союза; еще 4,5% – только для жителей бывших республик Советского Союза.

6,6% поддерживают решение о дополнительном гражданстве для всех, кроме жителей России.

Затруднились с ответом 5% опрошенных.

Анализируя опрос, фонд имени Кучерива сделал вывод, что "в украинском обществе на сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства".

Скриншот: dif.org.ua
Скриншот: dif.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 22 октября по 12 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2003 человека. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Контекст:

Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (и более) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства после получения гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и СБУ проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта Зеленский ввел решение СНБО в действие.

1 декабря во время выступления на заседании парламента Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

2 декабря стало известно, что законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Теги: Россия, НАТО, СССР, соцопрос, паспорт, гражданство, исследование, украинцы, Евросоюз
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