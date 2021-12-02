Почти половина граждан не поддерживают введения в Украине множественного гражданства – опрос

Часть опрошенных считают, что дополнительное гражданство следует предоставлять только жителям ЕС и стран НАТО Фото: ЕРА

В то же время 23,8% респондентов считают, что больше одного гражданства следует ввести в Украине для жителей всех стран без исключения.

11% поддерживают введение двойного или множественного гражданства, но при условии, что украинские паспорта будут получать только жители стран НАТО и Европейского союза; еще 4,5% – только для жителей бывших республик Советского Союза.

6,6% поддерживают решение о дополнительном гражданстве для всех, кроме жителей России.

Затруднились с ответом 5% опрошенных.

Анализируя опрос, фонд имени Кучерива сделал вывод, что "в украинском обществе на сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства".

Скриншот: dif.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 22 октября по 12 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2003 человека. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.