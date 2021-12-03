Закон о множественном гражданстве не позволит украинцам голосовать на выборах в других странах – Арахамия

Арахамия: Если центр жизненных интересов человека тут, он голосует тут, если там – то голосует за власть там Фото: Александр Сенько / Facebook

По его словам, он получил "сотни сообщений" от украинцев, проживающих в других странах. Представители диаспоры хотят получить паспорт гражданина Украины.

В то же время Арахамия подчеркнул, что в законе будут несколько "предохранителей". В частности, лица с российским гражданством не смогут получить украинский паспорт.

"Во-вторых, человек должен определиться. Например, гражданин США или Канады при получении украинского паспорта должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, то получит украинский паспорт, но не будет иметь возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и за их Сенат. Не может человек голосовать в двух странах, это так не работает. Там есть так называемый "принцип оседлости". Если центр его жизненных интересов тут, он голосует тут, если там – то голосует за власть там", – подчеркнул Арахамия.