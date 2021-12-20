Госбюро расследований потвердило, что Порошенко сообщили о подозрении в госизмене

Порошенко подозревают в том, что он, "действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ", способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"В сентябре – ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля", – отметили в сообщении.

По мнению следствия, фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ.

"Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – заявили в ГБР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал в Facebook фото подозрения на имя Порошенко. Политику вменяют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействие деятельности террористической организации).

"Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", – рассказал адвокат.

Новиков подчеркнул, что подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге рассказал, что Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину пятый президент вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал Турчинов.