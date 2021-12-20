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ПОЛИТИКА

Госбюро расследований потвердило, что Порошенко сообщили о подозрении в госизмене

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Порошенко находится в зарубежной поездке
Порошенко находится в зарубежной поездке
Фото: eurosolidarity.org

Пятому президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Госбюро расследований в Telegram.

Порошенко подозревают в том, что он, "действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ", способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"В сентябре – ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля", – отметили в сообщении.

По мнению следствия, фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ.

"Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – заявили в ГБР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал в Facebook фото подозрения на имя Порошенко. Политику вменяют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействие деятельности террористической организации).

"Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", – рассказал адвокат.

Новиков подчеркнул, что подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на брифинге рассказал, что Порошенко находится в зарубежной поездке. В Украину пятый президент вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал Турчинов.

Контекст:

20 декабря стало известно, что Порошенко сообщили о подозрении по делу о поставках угля из ОРДЛО.

В рамках этого же дела 8 октября депутату партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Теги: Россия, Петр Порошенко, Украина, терроризм, Александр Турчинов, террористы, следствие, Илья Новиков, расследование, госизмена, обвинение, подозрение, ГБР
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