Подозрение в госизмене Порошенко отправили по почте – СМИ

Правоохранители считают Порошенко уведомленным о подозрении, сказали собеседники издания. По информации "Украинской правды", пятого президента также подозревают в финансировании террористов.

Ранее сегодня СМИ и адвокаты Порошенко, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявили, что пятому президенту сообщили о подозрении в госизмене.

По информации Турчинова, подозрение не подписывала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова – это сделал один из ее заместителей. На брифинге 20 декабря экс-секретарь СНБО рассказал, что Порошенко еще не вернулся из зарубежной поездки. Трансляция брифинга велась на канале "Прямий". В Украину пятый президент вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал Турчинов.