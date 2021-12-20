Подозрение в госизмене Порошенко отправили по почте – СМИ

Правоохранители считают Порошенко уведомленным о подозрении, сказали собеседники издания. По информации "Украинской правды", пятого президента также подозревают в финансировании террористов.
Ранее сегодня СМИ и адвокаты Порошенко, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявили, что пятому президенту сообщили о подозрении в госизмене.
По информации Турчинова, подозрение не подписывала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова – это сделал один из ее заместителей. На брифинге 20 декабря экс-секретарь СНБО рассказал, что Порошенко еще не вернулся из зарубежной поездки. Трансляция брифинга велась на канале "Прямий". В Украину пятый президент вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал Турчинов.
О возможности открытия нового производства против Порошенко в начале декабря заявлял бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак.
В рамках расследования "угольного дела" 8 октября народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".