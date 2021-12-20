Зеленский возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

На выборах главы государства за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 32,4% опрошенных.
В первой тройке также пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (28,2%) и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (23%).
Также украинцы не стали бы голосовать за нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука (19,8%), нардепа, лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко (16,7%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (15,4%), лидера партии "Наши" Евгения Мураева (14,5%), лидера "Свободы" Олега Тягнибока (12,6%) и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (10%).
Опрос проводился с 11-го по 16 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
Согласно результатам опроса, Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.