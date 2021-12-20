Зеленский стремится прекратить критику власти на телеканалах Ахметова – Financial Times

"Зеленский хочет положить конец массовой критике... которая транслируется по каналам Ахметова, – пишет издание со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. – Ахметов хочет, чтобы президент отозвал или смягчил закон об олигархах".
Financial Times также отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.
"Недавний опрос показал, что он может потерпеть неудачу в переизбрании, поскольку его бывший союзник Дмитрий Разумков, который осенью этого года был смещен с поста спикера парламента, был готов победить его во втором туре президентских выборов", – отмечает автор статьи Роман Олеарчук.
Издание пишет, что заявления Разумкова освещаются на телеканалах Ахметова, и в свою очередь, депутаты Зеленского бойкотируют его, считая "враждебным СМИ".
Закон об олигархах – "не лучшее решение", сказал в комментарии Financial Times неназванный западный дипломат в Киеве.
"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты. Эти вещи будут иметь большее влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – отметил собеседник.
Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для избирательного преследования нелояльных представителей бизнеса, пишет автор.
11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.
Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.
24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.
В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.
В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.
Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.