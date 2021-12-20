Зеленский стремится прекратить критику власти на телеканалах Ахметова – Financial Times

Эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для избирательного преследования нелояльных представителей бизнеса, пишет американское издание Фото: President Of Ukraine / Flickr

"Зеленский хочет положить конец массовой критике... которая транслируется по каналам Ахметова, – пишет издание со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. – Ахметов хочет, чтобы президент отозвал или смягчил закон об олигархах".

Financial Times также отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.

"Недавний опрос показал, что он может потерпеть неудачу в переизбрании, поскольку его бывший союзник Дмитрий Разумков, который осенью этого года был смещен с поста спикера парламента, был готов победить его во втором туре президентских выборов", – отмечает автор статьи Роман Олеарчук.

Издание пишет, что заявления Разумкова освещаются на телеканалах Ахметова, и в свою очередь, депутаты Зеленского бойкотируют его, считая "враждебным СМИ".

Закон об олигархах – "не лучшее решение", сказал в комментарии Financial Times неназванный западный дипломат в Киеве.

"Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты. Эти вещи будут иметь большее влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – отметил собеседник.

Некоторые эксперты и дипломаты опасаются, что Зеленский может использовать закон об олигархах для избирательного преследования нелояльных представителей бизнеса, пишет автор.