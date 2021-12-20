Зеленский, Гройсман и Разумков лидируют в рейтинге доверия – опрос

Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 61%; Гройсману доверяют 32% и 60% не доверяют; Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют, еще четверть украинцев не знают его.

Остальные политики расположились в рейтинге следующим образом:

лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%;

пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 75%;

сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют – 61%, не знают его – 15%. Фото: ratinggroup.ua



Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.