Половина украинцев считает главными проблемами страны коррупцию и войну – опрос

У граждан попросили назвать три главные проблемы Украины. 55% назвали коррупцию, 51% – войну на Донбассе, 32% – экономический кризис, 31% – некомпетентность власти, 27% – эпидемию коронавируса, по 24% – влияние олигархов на политику и низкое качество медицины, 10% – низкое качество образования.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.