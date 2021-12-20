Больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабмина – опрос

Еще 58% опрошенных уверены, что необходимо распустить Кабинет Министров. Против этой идеи 39%.

В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% – против.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.