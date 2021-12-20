Больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабмина – опрос

Еще 58% опрошенных уверены, что необходимо распустить Кабинет Министров. Против этой идеи 39%.
В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% – против.
Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за нынешнего президента Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, тогдашнего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.