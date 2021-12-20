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Больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабмина – опрос

63% украинцев считают, что нужно распустить Верховную Раду
63% украинцев считают, что нужно распустить Верховную Раду
Фото: rada.gov.ua

63% украинцев считают, что нужно распустить Верховную Раду, 35% против. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 декабря.

Еще 58% опрошенных уверены, что необходимо распустить Кабинет Министров. Против этой идеи 39%.

В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% – против.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. 

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за нынешнего президента Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, тогдашнего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, выборы, соцопрос
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