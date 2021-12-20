Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России – Зеленский

Зеленский: Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции Фото: president.gov.ua

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий – 2022 год. Наша общая задача – сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина совместно с партнерами работает над сплочением мирового сообщества вокруг идей безопасности и мира в Европе и во всем мире.