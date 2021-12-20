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Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания России – Зеленский

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Зеленский: Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции
Зеленский: Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции
Фото: president.gov.ua

Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 декабря на брифинге по итогам заседания "Люблинского треугольника" с участием лидеров Польши и Литвы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий – 2022 год. Наша общая задача – сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина совместно с партнерами работает над сплочением мирового сообщества вокруг идей безопасности и мира в Европе и во всем мире.

Контекст:

20 декабря в резиденции президента Украины "Синегора" (в селе Гута Ивано-Франковской области) прошли переговоры Зеленского с главами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: Россия, Украина, Польша, Литва, агрессия, Владимир Зеленский, Люблинский треугольник
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