Переговоры в формате "Люблинского треугольника". Президенты Украины, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением

Зеленский назвал переговоры символичными в связи с тем, что они состоялись в дни, когда отмечается 30-летие признания Польшей и Литвой независимости Украины.
"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых, – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину", – сказал он.
Во время переговоров президенты положительно отметили деятельность трехсторонних механизмов сотрудничества, в частности, общей литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг").
"Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны относительно гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа", – сказано в сообщении.
Зеленский проинформировал Науседу и Дуду о ситуации с безопасностью вокруг Украины с учетом концентрации российских войск неподалеку от украинской границы.
По результатам переговоров президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".
Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".
По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".
9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы.
15 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует провести встречу глав государств, которые создали "Люблинский треугольник".