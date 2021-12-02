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Переговоры в формате "Люблинского треугольника". Президенты Украины, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением

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Зеленский, Дуда и Науседа призвали международное сообщество усилить санкции против РФ
Зеленский, Дуда и Науседа призвали международное сообщество усилить санкции против РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда приняли участие в переговорах "Люблинского треугольника" в формате видеоконференции. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский назвал переговоры символичными в связи с тем, что они состоялись в дни, когда отмечается 30-летие признания Польшей и Литвой независимости Украины.

"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых, – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину", – сказал он. 

Во время переговоров президенты положительно отметили деятельность трехсторонних механизмов сотрудничества, в частности, общей литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг").

"Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны относительно гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа", – сказано в сообщении.

Зеленский проинформировал Науседу и Дуду о ситуации с безопасностью вокруг Украины с учетом концентрации российских войск неподалеку от украинской границы.

По результатам переговоров президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран "Люблинского треугольника" – Украины, Польши и Литвы.

15 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует провести встречу глав государств, которые создали "Люблинский треугольник".

Теги: Украина, Польша, Литва, агрессия, Владимир Зеленский, российская агрессия, Анджей Дуда, Евросоюз, Гитанас Науседа, Люблинский треугольник
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