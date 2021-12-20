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Президенты стран "Люблинского треугольника" проводят встречу в Карпатах

Президенты обсудят ряд вопросов в сфере безопасности в рамках "Люблинского треугольника"
Президенты обсудят ряд вопросов в сфере безопасности в рамках "Люблинского треугольника"
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

В резиденции президента Украины "Синегора" (в селе Гута Ивано-Франковской области) начались переговоры украинского президента Владимира Зеленского с главами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Главы государств планируют обсудить ряд вопросов в сфере безопасности в рамках "Люблинского треугольника".

"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках "Люблинского треугольника" говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", – написал Зеленский.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: Карпаты, переговоры, Ивано-Франковская область, Синегора, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, встреча, сотрудничество, Люблинский треугольник
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