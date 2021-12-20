Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в это воскресенье, Зеленского поддержали бы 16,7% украинцев Фото: president.gov.ua

Если бы выборы главы государства прошли в это воскресенье, Зеленского поддержали бы 16,7% украинцев.

На втором месте пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 12,3%.

Следом идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (8,6%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (7,9%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,1%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. Это, в частности, нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4,9%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман – по 4,3%.

Опрос проводился с 11-го по 16 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.