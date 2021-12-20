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На условных "выборах премьер-министра" в декабре победил бы Гройсман – опрос

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Нынешний премьер Шмыгаль на условных "выборах премьер-министра" получил бы 3% голосов
Нынешний премьер Шмыгаль на условных "выборах премьер-министра" получил бы 3% голосов
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

На условных "выборах премьер-министра" 14% украинцев избрали бы бывшего премьера Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 декабря.

На втором месте рейтинга – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12%), на третьем –  сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%).

Остальные политики расположились в рейтинге следующим образом:

  • нардеп и экс-глава парламента Дмитрий Разумков (10%);
  • экс-премьер Арсений Яценюка (9%);
  • лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7%);
  • лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6%);
  • пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (6%);
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5%);
  • действующего премьер-министр Денис Шмыгаль (3%);
  • бывший премьер-министр Алексей Гончарук (2%);
  • другой кандидат (5%).

Также у украинцев спросили, кто из бывших премьер-министров смог бы улучшить нынешнюю экономическую ситуацию:

  • Гройсман – 34%;
  • Тимошенко – 26%;
  • Яценюк – 25%;
  • Николай Азаров – 15%;
  • Виктор Янукович – 8%;
  • Шмыгаль – 8%;
  • Анатолий Кинах – 8%;
  • Юрий Ехануров – 7%;
  • Гончарук – 5%;
  • ни один из вышеназванных – 8%.

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
Теги: Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, Анатолий Кинах, Юрий Ехануров, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль
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