На условных "выборах премьер-министра" в декабре победил бы Гройсман – опрос

На втором месте рейтинга – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12%), на третьем – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%).

Остальные политики расположились в рейтинге следующим образом:

нардеп и экс-глава парламента Дмитрий Разумков (10%);

экс-премьер Арсений Яценюка (9%);

лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7%);

лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6%);

Смешко (6%); пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (6%);

лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5%);

действующего премьер-министр Денис Шмыгаль (3%);

бывший премьер-министр Алексей Гончарук (2%);

другой кандидат (5%).

Также у украинцев спросили, кто из бывших премьер-министров смог бы улучшить нынешнюю экономическую ситуацию:

Гройсман – 34%;

Тимошенко – 26%;

Яценюк – 25%;

Николай Азаров – 15%;

Виктор Янукович – 8%;

Шмыгаль – 8%;

Анатолий Кинах – 8%;

Юрий Ехануров – 7%;

Гончарук – 5%;

ни один из вышеназванных – 8%.