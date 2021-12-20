На условных "выборах премьер-министра" в декабре победил бы Гройсман – опрос

На втором месте рейтинга – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (12%), на третьем – сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11%).
Остальные политики расположились в рейтинге следующим образом:
- нардеп и экс-глава парламента Дмитрий Разумков (10%);
- экс-премьер Арсений Яценюка (9%);
- лидер партии "Наши" Евгений Мураев (7%);
- лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6%);
- пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (6%);
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5%);
- действующего премьер-министр Денис Шмыгаль (3%);
- бывший премьер-министр Алексей Гончарук (2%);
- другой кандидат (5%).
Также у украинцев спросили, кто из бывших премьер-министров смог бы улучшить нынешнюю экономическую ситуацию:
- Гройсман – 34%;
- Тимошенко – 26%;
- Яценюк – 25%;
- Николай Азаров – 15%;
- Виктор Янукович – 8%;
- Шмыгаль – 8%;
- Анатолий Кинах – 8%;
- Юрий Ехануров – 7%;
- Гончарук – 5%;
- ни один из вышеназванных – 8%.
Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.