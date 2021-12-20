В Верховную Раду проходят восемь партий, "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батьківщину" – 11,2%.
Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5%), "Сила и честь" (7,3%), "Разумная политика" (6,2%), "Украинская стратегия Гройсмана" (6,0%), "Наши" ( 5,6%).Остальные партии расположились в рейтинге следующим образом:
Рейтинг других политических сил – менее 2%.
Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.