В Верховную Раду проходят восемь партий, "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга – опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором Фото: rada.gov.ua

"Слугу народа" готовы поддержать 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Партию "Европейская солидарность" – 13,5%, "Батьківщину" – 11,2%.

Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5%), "Сила и честь" (7,3%), "Разумная политика" (6,2%), "Украинская стратегия Гройсмана" (6,0%), "Наши" ( 5,6%).

Радикальная партия – 4,2%;

"УДАР Виталия Кличко" –3,8%;

партия Шария – 3,4%;

"Свобода" – 3,0%.

Остальные партии расположились в рейтинге следующим образом:

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.