Партии Притулы и Разумкова проходят в Киевсовет – опрос

В 2020 году в Киевсовет прошли семь партий Фото: itc.ua

Первые три места распределились между партиями "УДАР Виталия Кличко" (19,1%), "Европейская солидарность" (17%) и "Слуга народа" (13,3%). В пятерке лидеров оказались "Умная политика" экс-спикера Дмитрия Разумкова (9,4%) и "Партия Притулы" с результатом 7,5%.

5,4% респондентов ответили, что голосовали бы за партию "Батьківщина", 4,9% – за партию "Сила и честь", 4,8% – за ОПЗЖ. Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

Инфографика: ratinggroup.ua

В опросе приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Исследование проводили в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.