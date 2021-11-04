В Киеве появился сквер имени Василия Слипака

Сквер расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Тик в Подольском районе столицы.

Всего Киевсовет сегодня переименовал 12 улиц и присвоил названия двум площадям, скверу и улице.

Контекст:

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса "Правый сектор" под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В 2018 году в Париже на фасаде украинского культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.