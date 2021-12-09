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Кличко сообщил, что принятый бюджет Киева на 2022 год – сбалансированный и социально направленный

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Виталий Кличко: Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%
Виталий Кличко: Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%
Фото:kmr.gov.ua

Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год, за него проголосовали представители всех фракций – 108 депутатов, сообщает официальный сайт Киевсовета. Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что основные расходы из бюджета пойдут на социально-культурную сферу.

"Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал требующие особого внимания сферы. И становился привлекательной европейской столицей. Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%", – сказал Кличко.

Доходная часть бюджета составит 69 млрд грн, рассказал директор департамента финансов Владимир Репик.

"В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 млрд грн, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 млрд грн. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 млрд грн, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года", – сообщил Репик.

Расходы столицы на следующий год составляют 67 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 49,038 млрд грн, расходы специального – 18,04 млрд грн.

"Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 млрд грн, это более 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируем направить 12,9 млрд грн. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021–2025 годы и комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева", – подчеркнул Репик.

Теги: Виталий Кличко, транспорт, экология, бюджет, доходы, Киевсовет, местный бюджет, финансы, энергоэффективность, инфраструктура, здравоохранение, мэр
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