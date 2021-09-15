Программа приватизации позволяет развиваться предпринимательству по всей Украине – глава Ассоциации малых городов

"Малая приватизация, основанная на прозрачных и равных правилах, не впервые в истории независимой Украины создает реальную почву для развития предпринимательства, способствует не просто общему росту экономики, но и наполняет жизнь малых городов принципиально новым содержанием. Как показывает практика, реформа приватизации открывает возможности для развития своего дела всем категориям предпринимателей. Создание и развитие семейных бизнесов, современных профильных производств и новых предприятий, ресурсная база для которых находится в непосредственной географической близости, – именно такая модель является оптимальной для развития современной экономики регионов", – убежден эксперт.
Он считает, что расширить социальную базу приватизации удалось благодаря созданию эффективного и прозрачного механизма приватизационных аукционов, простому механизму регистрации для участия в торгах, а также равному доступу к информации для всех потенциальных участников.
Козырев отметил, что реформа приватизации обеспечила существенный рост поступлений в государственный и местный бюджеты, улучшение состояния инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест в регионах.
"По мнению Ассоциации малых городов Украины, принципиально важной в этом контексте является норма о направлении 10% от суммы приватизации объекта в бюджет ОТО по месту его регистрации, предложенная ФГИУ в комплексном законопроекте о приватизации", – отметил Козырев.
Принятый 15 июля в первом чтении законопроект №4572, который разработал Фонд госимущества Украины совместно с депутатами Верховной Рады, будет способствовать притоку инвестиций в Украину, заявлял председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.
7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.
Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.