Программа приватизации позволяет развиваться предпринимательству по всей Украине – глава Ассоциации малых городов

"Малая приватизация, основанная на прозрачных и равных правилах, не впервые в истории независимой Украины создает реальную почву для развития предпринимательства, способствует не просто общему росту экономики, но и наполняет жизнь малых городов принципиально новым содержанием. Как показывает практика, реформа приватизации открывает возможности для развития своего дела всем категориям предпринимателей. Создание и развитие семейных бизнесов, современных профильных производств и новых предприятий, ресурсная база для которых находится в непосредственной географической близости, – именно такая модель является оптимальной для развития современной экономики регионов", – убежден эксперт.

Он считает, что расширить социальную базу приватизации удалось благодаря созданию эффективного и прозрачного механизма приватизационных аукционов, простому механизму регистрации для участия в торгах, а также равному доступу к информации для всех потенциальных участников.

Козырев отметил, что реформа приватизации обеспечила существенный рост поступлений в государственный и местный бюджеты, улучшение состояния инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест в регионах.

"По мнению Ассоциации малых городов Украины, принципиально важной в этом контексте является норма о направлении 10% от суммы приватизации объекта в бюджет ОТО по месту его регистрации, предложенная ФГИУ в комплексном законопроекте о приватизации", – отметил Козырев.