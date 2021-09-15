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Программа приватизации позволяет развиваться предпринимательству по всей Украине – глава Ассоциации малых городов

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Реформа приватизации обеспечила существенный рост поступлений в государственный и местный бюджеты, считают в Ассоциации малых городов Украины
Реформа приватизации обеспечила существенный рост поступлений в государственный и местный бюджеты, считают в Ассоциации малых городов Украины
Фото: epravda.com.ua

С начала 2020 года малая приватизация принесла в госбюджет более 4,5 млрд грн, и если будет принят новый комплексный законопроект, разработанный Фондом госимущества Украины, это станет еще одним стимулом для роста поступлений в местные бюджеты. Об этом в колонке для "Экономической правды" написал 14 сентября председатель Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев.

"Малая приватизация, основанная на прозрачных и равных правилах, не впервые в истории независимой Украины создает реальную почву для развития предпринимательства, способствует не просто общему росту экономики, но и наполняет жизнь малых городов принципиально новым содержанием. Как показывает практика, реформа приватизации открывает возможности для развития своего дела всем категориям предпринимателей. Создание и развитие семейных бизнесов, современных профильных производств и новых предприятий, ресурсная база для которых находится в непосредственной географической близости, – именно такая модель является оптимальной для развития современной экономики регионов", – убежден эксперт.

Он считает, что расширить социальную базу приватизации удалось благодаря созданию эффективного и прозрачного механизма приватизационных аукционов, простому механизму регистрации для участия в торгах, а также равному доступу к информации для всех потенциальных участников.

Козырев отметил, что реформа приватизации обеспечила существенный рост поступлений в государственный и местный бюджеты, улучшение состояния инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест в регионах.

"По мнению Ассоциации малых городов Украины, принципиально важной в этом контексте является норма о направлении 10% от суммы приватизации объекта в бюджет ОТО по месту его регистрации, предложенная ФГИУ в комплексном законопроекте о приватизации", – отметил Козырев.

Контекст:

Принятый 15 июля в первом чтении законопроект №4572, который разработал Фонд госимущества Украины совместно с депутатами Верховной Рады, будет способствовать притоку инвестиций в Украину, заявлял председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

Теги: госбюджет, экономика, Фонд госимущества, приватизация, местный бюджет, законопроект, предприниматели, реформа, госимущество
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