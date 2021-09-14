Фонд госимущества Украины продал комплекс "Одессавинпром". СМИ пишут, что на торгах выиграла компания, связанная с бывшим зятем Черновецкого

В онлайн-аукционе участвовали 12 компаний. Стартовая цена в ходе аукциона выросла почти в четыре раза – с 65,3 млн до 234,9 млн грн.

"Государство получило справедливую цену за такой объект благодаря прозрачному аукциону, местная община будет уверена в сохранении исторического памятника, а инвестор – мотивирован развивать этот мощный актив, который перейдет в его собственность", – отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Новый владелец получит в собственность 97 объектов недвижимости, в том числе подвалы для обработки и хранения вина, производственные корпуса, складские помещения произведенной продукции, а также более 200 единиц движимого имущества, в том числе машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и транспортные средства.

Основными направлениями деятельности предприятия является производство и разлив винодельческой продукции, в частности шампанского Украины, вин игристых и слабоалкогольных газированных напитков.

Максимальную цену за объект предложило ООО "Каплор 7". Второе место на торгах заняло ООО "Сити Борд Сервис" со ставкой 234,2 млн грн. Бенефициаром этой компании указана Наталья Голуб. По информации одесского издания "Думская", она якобы связана с экс-депутатом Киевсовета Вячеславом Супруненко и бывшим зятем экс-мэра Киева Леонидом Черновецким.

ООО "Сити Борд Сервис", по данным издания, аффилирована с холдингом ЗАРС – партнером нынешнего арендатора винзавода, винодела Роберта Гулиева.