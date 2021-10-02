Притула хотел занять мое место главы партии, но не только это – лидер "Голоса" Рудик

По ее словам, это "не единственное, что он хотел за полгода активного сотрудничества".

"Сначала он [Притула] хотел идти в Киевсовет, потом он передумал и хотел баллотировался от нас в мэры, потом он хотел возвращаться к своей телевизионной карьере, потом он хотел возглавить киевское отделение, затем он хотел избираться в мэры Харькова, затем он хотел стать председателем партии, и как только он заявил, что он хочет стать главой партии, мы сказали: "Хорошо, давайте съезд", – и за две недели он сказал: "Я больше не член партии". Это вам история наших отношений", – отметила Рудик.