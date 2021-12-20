"Европейская солидарность" Порошенко вышла на первое место в рейтинге партий – соцопрос

Таким образом, партия пятого президента Петра Порошенко обошла в рейтинге "Слугу народа", которая опустилась на второе место с результатом 12,1%.

Остальные партии, которые преодолевают пятипроцентный проходной барьер в парламент, показали такие результаты:

"Батьківщина" – 8,3%,

ОПЗЖ – 7,8%,

"Разумная политика" – 5,5%.

Опрос проводился среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Инфографика: socis.kiev.ua

Похожий результат "Европейская солидарность" показала в опубликованных 13 декабря результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. По данным КМИС, на выборах в Верховную Раду "Европейскую солидарность" готовы поддержать 19,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, на втором месте – "Слуга народа" с 18,4%.