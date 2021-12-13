"Европейская солидарность" возглавляет рейтинг партий. "Слуга народа" – вторая – опрос КМИС

Согласно результатам опроса, в парламент проходят семь партий Фото: Верховна Рада України / Facebook

На выборах в Верховную Раду "ЕС" готовы поддержать 19,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте – "Слуга народа" (18,4%).

Далее идут "Батьківщина" (9,1%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9%).

Согласно результатам опроса, в парламент также проходят "Сила и честь" (7%), Радикальная партия (5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

Рейтинг остальных партий ниже 5%. К проходному барьеру приблизились партия нардепа, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "Разумная политика" (4,8%) и партия "Наши" (4,4%).

У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 1,7%.

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.