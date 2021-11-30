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ПОЛИТИКА

Почти 30% украинцев главной оппозиционной силой в стране считают "Европейскую солидарность" – опрос

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Согласно результатам опроса, "Европейская солидарность" лидер парламентского рейтинга
Согласно результатам опроса, "Европейская солидарность" – лидер парламентского рейтинга
Фото: Європейська Солідарність / Facebook

28,6% украинцев главной и реальной оппозиционной силой в стране считают "Европейскую солидарность". Об этом свидетельствуют опубликованные 30 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

23,2% респондентов думают, что это "Оппозиционная платформа – За жизнь".

17,8% опрошенных считают, что основной оппозицией нынешней власти является "Батьківщина".

4,4% граждан полагают, что это партия "Голос".

Другой вариант выбрали 1,1% респондентов.

Еще 25% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Согласно результатам опроса, "Европейская солидарность" – лидер парламентского рейтинга.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

После выборов "Слуга народа" сформировала в Верховной Раде монобольшинство, а "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" с 2019 года позиционировали себя как оппозиционные политические силы. В 2020 году о переходе в оппозицию объявил "Голос".

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, ВО Батьківщина, соцопрос, КМИС, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Голос, Европейская солидарность
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