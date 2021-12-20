"Бывший президент подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В сентябре – ноябре 2021 года в этом производстве о подозрении сообщили еще одному действующему народному депутату [от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку], бывшему министру энергетики [Владимиру Демчишину], а также еще одному гражданину Украины. По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций ["ЛДНР"], что, в свою очередь, подорвало энергетическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишило [Украину] возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов и предоставило РФ более широкие возможности для вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – сказал Овдиенко.
Как уточнила пресс-служба СБУ, подозрение в госизмене, которое сегодня предъявили Порошенко, основано на показаниях свидетелей, судебных экспертизах, аудиофайлах и документах, где зафиксирована информация периода 2014–2015 годов.
В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства о поставках угля из ОРДЛО.
"Порошенко подозревается в том, что в течение 2014–2015 годов, будучи в должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия и имеющиеся инструменты воздействия на определенных руководителей центральных органов государственной власти, оказал незаконные действия по расторжению имеющихся торговых связей Украины на поставку крайне необходимого в то время Украине угля из Южно-Африканской Республики. В то же время по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с не подконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и псевдореспублик "ЛДНР". Таким образом, незаконные действия [Порошенко] являются помощью РФ и терорганизациям "ЛНР" и "ДНР" в подрывной деятельности против Украины, являющейся одной из форм госизмены", – сказал ни брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.
По его данным, после заключения контрактов на поставки угля из ОРДЛО "подозреваемый и другие соучастники указанного преступления осуществили материальное содействие деятельности терорганизаций на сумму свыше 200 млн грн и наличными, и путем безналичного расчета".
Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили сегодня. Адвокат пятого президента Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте.
Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом улетел из Украины.
Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения.
8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.
По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".
Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".
Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".