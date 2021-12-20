ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Следствие считает, что Порошенко вместе с другими фигурантами "угольного дела" в 2014–2015 годах сделали энергетику Украины зависимой от РФ и боевиков "ЛДНР"

В СБУ заявили, что Порошенко, когда был президентом, способствовал расторжению контрактов на поставки угля из ЮАР
В СБУ заявили, что Порошенко, когда был президентом, способствовал расторжению контрактов на поставки угля из ЮАР
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Следствие считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко и другие фигуранты уголовного производства о поставках угля с оккупированных территорий поставили энергетику Украины в зависимость от России и боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом руководитель отдела Главного следственного управления ГБР Виталий Овдиенко рассказал 20 декабря на брифинге в Киеве, трансляция велась в Facebook Cлужбы безопасности Украины.

"Бывший президент подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В сентябре – ноябре 2021 года в этом производстве о подозрении сообщили еще одному действующему народному депутату [от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку], бывшему министру энергетики [Владимиру Демчишину], а также еще одному гражданину Украины. По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций ["ЛДНР"], что, в свою очередь, подорвало энергетическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишило [Украину] возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов и предоставило РФ более широкие возможности для вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – сказал Овдиенко. 

Как уточнила пресс-служба СБУ, подозрение в госизмене, которое сегодня предъявили Порошенко, основано на показаниях свидетелей, судебных экспертизах, аудиофайлах и документах, где зафиксирована информация периода 2014–2015 годов. 

В СБУ Порошенко и Медведчука называют ключевыми фигурантами производства о поставках угля из ОРДЛО. 

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

"Порошенко подозревается в том, что в течение 2014–2015 годов, будучи в должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия и имеющиеся инструменты воздействия на определенных руководителей центральных органов государственной власти, оказал незаконные действия по расторжению имеющихся торговых связей Украины на поставку крайне необходимого в то время Украине угля из Южно-Африканской Республики. В то же время по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с не подконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и псевдореспублик "ЛДНР". Таким образом, незаконные действия [Порошенко] являются помощью РФ и терорганизациям "ЛНР" и "ДНР" в подрывной деятельности против Украины, являющейся одной из форм госизмены", – сказал ни брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич. 

По его данным, после заключения контрактов на поставки угля из ОРДЛО "подозреваемый и другие соучастники указанного преступления осуществили материальное содействие деятельности терорганизаций на сумму свыше 200 млн грн и наличными, и путем безналичного расчета". 

Инфографика: ssu.gov.ua
Инфографика: ssu.gov.ua

Контекст:

Подозрение о госизмене и содействии деятельности террористическим организациям Порошенко предъявили сегодня. Адвокат пятого президента Илья Новиков говорил, что подозрение "засунули в щель калитки", СМИ писали, что документ направили по почте. 

Порошенко сейчас находится в зарубежной поездке. В Украину он вернется "после запланированных международных встреч и короткого отпуска", сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

17 декабря Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по "угольному делу", но он сел в автомобиль и уехал, а потом улетел из Украины

Экс-президента вызвали в ГБР повторно, его ждут в бюро 23 декабря – ожидается, что Порошенко будут вручать ходатайство о мере пресечения. 

8 октября о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) сообщили нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Уголовное производство касается незаконных поставок угля из ОРДЛО.

По данным следствия, за время существования схемы террористов "ДНР" и "ЛНР" профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также "высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ".

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства "вынуждены были спасать ситуацию". Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине "тотальную блокаду".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Петр Порошенко, уголь, расследование, преступление, подозрение, уголовное производство, ЛДНР, ГБР, Анатолий Булич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (91927)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (27205)
3
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (19994)
4
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18371)
5
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17699)
6
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (14263)
7
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12246)
8
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (12170)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS