ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

У Зеленского антирейтинг выше, чем у Порошенко – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На президентских выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 30,7% украинцев
На президентских выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 30,7% украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет антирейтинг кандидатов на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На президентских выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 30,7% украинцев.

В лидерах антирейтинга также пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 29%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (22,4%), его коллега по ОПЗЖ Виктор Медведчук (20,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (17,3%), нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (15,8%), экс-премьер-министр Арсений Яценюк (14,4%), мэр Киева Виталий Кличко (12,6%), лидер "Свободы" Олег Тягнибок (12,4%) и лидер партии "Наши" Евгений Мураев (12,1%).

Опрос проводился 9–17 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2025 респондентов методом интервью "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, рейтинг, Олег Ляшко, Евгений Мураев, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, украинцы, КМИС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (91391)
2
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (31623)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (21559)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (18279)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18245)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17468)
7
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12204)
8
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе (11457)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS