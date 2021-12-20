У Зеленского антирейтинг выше, чем у Порошенко – опрос

На президентских выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 30,7% украинцев Фото: president.gov.ua

На президентских выборах за Зеленского ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 30,7% украинцев.

В лидерах антирейтинга также пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – у него 29%.

Следом идут сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (22,4%), его коллега по ОПЗЖ Виктор Медведчук (20,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (17,3%), нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (15,8%), экс-премьер-министр Арсений Яценюк (14,4%), мэр Киева Виталий Кличко (12,6%), лидер "Свободы" Олег Тягнибок (12,4%) и лидер партии "Наши" Евгений Мураев (12,1%).

Опрос проводился 9–17 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2025 респондентов методом интервью "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.